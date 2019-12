Volgens de OESO telt België 273 000 NEET’s. Dat zijn jongeren die niet naar school gaan en niet werken (Not in Employment, Education or Training). Deze "onzichtbare" jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel die hen isoleert van de rest van de maatschappij en die hen elke dag dieper in de inactiviteit dwingt. De vzw YouthStart biedt deze jongeren een innoverende en gratis training aan van 8 dagen.