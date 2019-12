K-pop verliest vrolijk imago na dood verschillende sterren, is er meer aan de hand? "Een sector die over lijken gaat"

Daarnaast is er het schandaal van de twee ex-K-popsterren die vorige week veroordeeld werden voor een groepsverkrachting. Je zou je de vraag kunnen stellen of het geen manier is om met die druk, die macht om te gaan. Als je wereldwijd naar de #metoo-beweging kijkt, gaat het altijd om macht. Dat zie je hier ook. Het probleem is niet eigen aan de K-popwereld, maar is verspreid in de Koreaanse samenleving. Een ex-vriendje van een van de gestorven K-popsterren had bijvoorbeeld gedreigd om een seksvideo vrij te geven die hij van hen gemaakt had. Het probleem is ook dat het rechtsapparaat onvoldoende optreedt. De zwaarste straf die een rechter tot nu toe voor verkrachting gaf was drie jaar. Rechters leggen de schuld ook bij de vrouwen, ze wijzen nooit naar de man. Dat wijst dan weer op de patriarchale samenleving."

Lees verder onder de foto: