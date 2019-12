Konden schilders sterven van het schilderen?

Het is niet moeilijk om op precies dezelfde plek te gaan staan waar Hippolyte Boulenger in 1870 "De Sint-Hubertusmis in Tervuren" schetste. Boulenger zag zijn tafereel vanuit de huidige Kastanjedreef, met rechts de Sint-Hubertuskapel, links de Warandevijver en verspreid oude en verweerde bomen. In zijn rug ligt het hoefijzervormige stallencomplex, de Panquinkazerne. Op deze plaats in Tervuren lijkt weinig veranderd te zijn.

Het mysterie zit hem echter in de kapel. Boulenger verving de Sint-Hubertuskapel door een kerk die helemaal niet op deze plaats ligt. Hij schilderde de Sint-Pauluskerk van Vossem, die enkele kilometers verder ligt. Toch is op enkele bewaard gebleven voorstudies te zien dat hij wel de jagerskapel had geschilderd.



Waarom de schilder deze kerk van Vossem beter model vond staan, is nooit achterhaald. Vond hij de picturale kracht van dit pittoreske kerkje veel sterker? Bracht de witte kalkzandsteen van het kerkje meer licht in het herfstachtige schilderij dan de bakstenen Sint-Hubertuskapel? Of ging het om een opdracht? Het kerkje van Vossem was recent gerestaureerd en had een nieuw leven gekregen nadat het ontheiligd was geweest tijdens de Franse overheersing.