VRT-topman Paul Lembrechts zal niet overstappen naar de bank Belfius

De staatsbank Belfius is op zoek naar een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, nu Jos Clijsters de bank in april verlaat. Ook de CEO van de VRT, Paul Lembrechts, zou op een lijst met mogelijke kandidaten staan.

"Paul Lembrechts ontkent met klem dat hij overstapt naar de bank Belfius", verzekert woordvoerder van de VRT Bob Vermeir. "Het is namelijk een cruciale periode voor de VRT, met de onderhandelingen over de beheersovereenkomst, de eventuele besparingen en het nieuwbouwdossier. Paul Lembrechts is achter de schermen volop bezig met deze dossiers in goede banen te leiden", klinkt het. "Er is absoluut geen sprake van dat hij de VRT verlaat."

Lembrechts was ook niet op de hoogte dat hij op een lijst met kandidaten stond, tot hij werd gecontacteerd door De Tijd, zegt Vermeir. Het is op zich niet onlogisch dat Lembrechts wordt genoemd als kandidaat. Hij was vanaf 1995 actief in de bankensector, onder andere bij de Generale Bank, ABN Amro en Beroepskrediet, tot hij in 2016 topman werd bij de openbare omroep.

