Ludo Van Campenhout (N-VA) stopt als schepen in Antwerpen door alcoholprobleem

De datum dat Ludo Van Campenhout wil stoppen is niet toevallig gekozen: volgend jaar is het namelijk 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Antwerpen. Dat wordt eind oktober gevierd met een marathon die 's nachts gelopen zal worden, een initiatief van de schepen van sport zelf. Wie Ludo Campenhout zal opvolgen als schepen van sport, diamant en markten is nog niet bekend.

Van Campenhout zit al 17 jaar in het stadsbestuur van Antwerpen.