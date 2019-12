Mechelen en Willebroek stoppen met fietszendertjes tegen diefstallen: "Andere gemeenten deden niet mee"

Je kon een zendertje op je fiets laten installeren voor 25 euro. In totaal zijn er zo'n 3.000 geplaatst. Toch werden er amper gestolen fietsen met een zender teruggevonden. "Het was een pilootproject en één van de zwakke schakels in het verhaal was het feit dat geen enkele buurgemeente mee in het initiatief stapte", vertelt schepen Abdrahman Labsir (Open VLD).

"Daardoor was deze manier van gestolen fietsen opsporen niet efficiënt genoeg. Als een fiets zich buiten Mechelen en Willebroek bevond, konden de signalen niet meer worden opgevangen." De fietszendertjes blijven nog een jaar werken, dan stopt het systeem definitief.

Mechelen wil zich profileren als fietsstad en het aantal fietsdiefstallen is de eerste helft van dit jaar wel met 15 procent gedaald ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. De stad hoopt nu met de vele camera's in de stad fietsdieven te ontmoedigen of te vinden. Verder zetten ze in op preventie, met fietsgraveren bijvoorbeeld. De politiezone blijft ook de nieuwe technologieën volgen om eventueel met iets nieuws te starten.