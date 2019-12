Nauwelijks 7 woorden voor Anna Paquin in "The Irishman": "Meer moest dat niet zijn!"

Ze won in 1993 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol van Flora McGrath in "The piano". In 2009 won ze een Golden Globe voor beste actrice in een dramareeks voor haar rol van Sookie Stackhouse in "True blood". Daarnaast wist ze nominaties in de wacht te slepen voor een Primetime Emmy Award en een Teen Choice Award. Maar meer dan 7 woorden mocht Anna Paquin niet zeggen in het felbejubelde "The Irishman" van regisseur Martin Scorsese, momenteel te zien op Netflix en een van de grote kandidaten voor Oscarwinst in februari 2020. Dat ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij op sociale media en noopte hoofdrolspeler Robert De Niro nu zelfs tot een reactie.