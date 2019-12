NAVO houdt voortaan ook militaire opbouw van China in de gaten, net als de ruimte

Het "verjaardagsfeestje" voor de NAVO werd ook overschaduwd door enkele grondige meningsverschillen tussen de lidstaten. Onder meer de Turkse president Recep Tayyip Erdogan werd gezien als een mogelijke dwarsligger. Hij had ermee gedreigd om een defensieplan voor Polen en de Baltische staten te blokkeren als de NAVO-landen de Koerdische militie YPG niet zouden erkennen als een terroristische organisatie. Dat defensieplan is uiteindelijk goedgekeurd zonder de uitdrukkelijke veroordeling van de Koerdische YPG. Voor de westerse NAVO-landen is de YPG een belangrijke partner in de strijd tegen de terreurgroep IS in Syrië.

Ook het feit dat Turkije gekozen heeft voor het Russische luchtafweersysteem S-400 toont aan dat er tussen dat land en de rest van de NAVO een probleem is. Niet enkel is Ankara voor zijn luchtverdediging zo afhankelijk van Rusland, maar bovendien zijn die wapens niet te integreren in een NAVO-defensie, aldus de lidstaten.

Overigens herhalen de lidstaten dat "de agressieve acties van Rusland een bedreiging vormen voor de veiligheid van het westers bondgenootschap". Tenslotte waren er nog wat kleinere aankondigingen. Zo wil Hongarije niet weten van een lidmaatschap van Oekraïne binnen de NAVO. Frankrijk hamert dan weer op het belang van de door Parijs geleide militaire operatie tegen terreurgroepen in het Sahelgebied in Noord-Afrika. Het gaat dan vooral om Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad, voormalige Franse kolonies waar ook Franse militairen gelegerd zijn.

