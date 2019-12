Nota van informateur Magnette is een pest voor Vlaanderen

Het is nochtans mogelijk, serieuze stappen vooruit zetten qua werkzaamheid, via een evidence-based beleid. De toestand is immers zeer helder. Ongeveer 30% van de 20- tot 64-jarigen in ons land werkt niet. Niet zozeer in het aantal werkzoekenden onderscheiden we ons van het buitenland: zij maken ongeveer 5% van de 20- tot 64-jarigen in ons land uit. Wat ons wel onderscheidt, is het hoge aantal inactieven. Zij hebben, net als werkzoekenden, geen baan maar zoeken er ook geen. Ongeveer 25% van de 20- tot 64-jarigen in ons land bevinden zich in die situatie, wat een enorm hoge fractie is.