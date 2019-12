Personeelstekort leidt tot meer onverwachte overlijdens in ziekenhuizen, stelt onderzoek van universiteit Antwerpen

Volgens de onderzoekers zou een optimalisatie van het verpleegkundig personeel in de zorginstellingen een doelstelling moeten zijn voor de overheden in België. “De situatie is echter complex en vraagt dus ook om een doordachte oplossing”, verduidelijkt Haegdorens. “We vonden in ons onderzoek dat sommige diensten baat hadden bij meer verpleegkundigen ongeacht het opleidingsniveau, en dat andere diensten nood hadden aan meer hoogopgeleide verpleegkundigen. In ieder geval blijft onze conclusie dat er nood is aan een betere personeelsbezetting om de kwaliteit van zorg te verzekeren.”