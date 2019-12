Dit is hoe de plannen er nu voor staan. De Scheldekruising of de Oosterweeltunnel, de tunnel onder de Schelde dus, moet klaar zijn in 2025. Daarna kan die tunnel worden aangesloten op de bestaande ring.

Die aansluiting in de "noordelijke" richting van Breda (zie kaart), zal volgens een optimistische berekening klaar zijn in 2027. Verkeer zou vanaf dan ook al moeten kunnen doorstromen richting Breda.

Maar de "zuidelijke" aansluiting, richting Hasselt/Luik, zal pas rond zijn tussen 2027 en 2030. De totale kostprijs voor de werken worden intussen op bijna 5 miljard euro geraamd, waarvan 1,25 miljard voor de zogenoemde "leefbaarheidsprojecten".

In 2018 ging de eerste schop in de grond, op Linkeroever. Voor de werken op Rechteroever is het nog even wachten. Vanaf januari gaat de projectbeheerder Lantis (vroeger BAM) daarvoor een bouwvergunning aanvragen, later wordt een aannemer aangesteld.