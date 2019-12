Wie factuur niet kan betalen, krijgt meer ademruimte: eerste herinnering gratis, extra kosten aan banden

Mensen die moeite hebben om hun facturen te betalen of die met een betalingsachterstand kampen, krijgen binnenkort iets meer respijt. Een wetsvoorstel daarover van SP.A, CD&V en PS is in de bevoegde Kamercommissie door alle aanwezige partijen goedgekeurd. "Een eerste belangrijke stap in de strijd tegen de schuldenindustrie", klinkt het.