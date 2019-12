Provinciebelastingen dalen in Oost-Vlaanderen: "Bedrijven, particulieren én jonge starters moeten minder afstaan"

De provincie heeft een budget van ruim 234 miljoen euro voor de volgende vijf jaren. "Er is een goede financiële situatie, dat gaan we verderzetten', zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens die met zijn partij de N-VA en samen met Groen en CD&V de deputatie vormt.

Minder belastingen

Volgens Moens heeft het huidige bestuur een gezonde financiële situatie geërfd: "We willen in die richting voortdoen. Met de overschotten gaan we vooral voor een rechtvaardige verlaging."

Particulieren gaan 15 procent minder belastingen moeten betalen. Bedrijven gaan 10 procent minder moeten betalen en jonge starters gaan het eerste jaar geen belasting moeten betalen.

Tegelijk wil de provincie de komende legislatuur tot 89 miljoen euro lenen om een reeks initiatieven te financieren. Oppositiepartij Open VLD is hier niet over te spreken. "Als we dat doen, is de provincie over 5 jaar bankroet", zegt fractieleider Kenneth Taylor.

Hittegolf

In periode van droogte zal een fijnmazig meetnetwerksysteem gebruikt worden. Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V): "Zo meten we de stand van het water in Oost-Vlaanderen. In geval van droogte kan makkelijk beslist worden of landbouwers water mogen oppompen."