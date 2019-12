Rapport in impeachmentonderzoek stelt: Trump heeft macht misbruikt

In de uitgebreide onderzoeksprocedure in het Amerikaanse Congres tegen president Trump is een volgende stap genomen: de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een rapport van 300 bladzijden goedgekeurd over het machtsmisbruik waaraan de Republikeinse president zich volgens de Democraten heeft bezondigd.

De tekst, die gisteren werd vrijgegeven, gaat nu naar de juridische commissie van het Huis. Die komt vandaag in een hoorzitting bijeen. De stemming over het rapport gebeurde achter gesloten deuren.