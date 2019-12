Inwoner Ronse schenkt kerstboom van 13 meter hoog aan zijn stad: "Boom was te groot voor de tuin"

Het plaatsen van de kerstboom op de Grote Markt in veel steden en gemeenten is een heuglijke gebeurtenis. In Oudenaarde was het dat niet, want daar werd de boom onmiddellijk afgevoerd omdat hij te lelijk was. In Ronse daarentegen zijn ze wel héél tevreden met het exemplaar dit jaar. En dat hebben ze te danken aan inwoner Robrecht Wijnant.

Serieus uitgegroeid

De boom was een vaste waarde in de tuin van Robbrecht: "Toen wij hier 20 jaar geleden kwamen wonen, was dat boompje ongeveer 2 à 3 meter hoog. Dat stuk van de tuin hebben we dan aangelegd rond dat boompje, in plaats van omgekeerd, want mijn vrouw wilde die boom absoluut houden. Maar 20 jaar later is dat exemplaar wel serieus uitgegroeid. We moesten er wel iets mee doen." De boom stond eigenlijk in de weg, vertelt Wijnant. "Hij moest nog niet ongelooflijk weg, maar we hebben ondertussen ook zonnepanelen gelegd en die boom nam heel veel zonlicht weg."

Emotioneel

Het was een moeilijke beslissing, maar Wijnant trok zijn stoute schoenen aan en klopte aan bij de stad Ronse: "Met enig sentiment ben ik naar de stad getrokken om de boom aan te bieden. Elke lente zagen wij daar nieuwe frisse scheuten aan groeien, dus het was wel wat moeilijk om de beslissing te nemen om de boom te laten weg halen." Dinsdag zijn ze de boom dan komen halen: "Dat was heel imposant want er is een heel grote kraan en een kleinere nodig geweest om hem netjes op de vrachtwagen te kunnen leggen."

De boom weegt ongeveer 3 ton en is 13 meter hoog. Hij staat nu prachtig te blinken op de Grote Markt in Ronse.