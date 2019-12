Satelliet gemaakt in Sint-Genesius-Rode begint vandaag aan ruimtereis

Het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) in Sint Genesius Rode is internationaal gekend in de lucht- en ruimtevaartsector. De satelliet die vandaag naar de ruimte gaat, is de eerste satelliet die in Sint-Genesius-Rode is gebouwd. Het is bovendien ook de eerste nanosatelliet ter wereld die terug zal komen naar de aarde. Of dat hopen de wetenschappers van het VKI alleszins. "De bedoeling is om met een kleine kubusvormige satelliet van 30 cm op 10 cm een doortocht door de dampkring te overleven", vertelt Vincent Van Der Haegen van het VKI. "We hopen zo meer te weten te komen over wat er gebeurt tijdens een doortocht door de dampkring."

Zal de satelliet het overleven?

Dat is niet zo makkelijk, vertelt Van Der Haegen. "In de dampkring is het zo'n 8.000 graden Celsius. De apparatuur in onze satelliet kan maar 70 graden aan. Daarom hebben we met isolatie onze satelliet weerbaar proberen te maken. Als onze satelliet de doortocht overleeft, trek ik een fles champagne open!"

Bijzonder lanceerplatform

De satelliet vertrekt vanavond naar de ruimte. Dat gebeurt niet in Sint-Genesius-Rode, maar wel op een heel bijzondere plaats in de Verenigde Staten. "Onze satelliet vertrekt vanaf Cape Canaveral. Dat is de plek waar ook Apollo 11 is vertrokken in 1969 op zijn eerste missie naar de maan", weet Vincent. De satelliet vliegt met een raket naar het Internationale Ruimtestation ISS. Daar wordt hij uitgezet in de ruimte. "Eens uitgezet, gaat de satelliet in een baan rond de aarde. Dat duurt zo'n 9 maanden. Daarna zakt hij terug naar de aarde. De terugkeer zelf duurt amper 20 minuten.

Onbekende plek

Waar hij terug op aarde zal terechtkomen, dat weet voorlopig niemand. "Waarschijnlijk valt hij in zee", zegt Vincent. "Maar eigenlijk kan hij overal vallen. We zullen het nooit weten en we gaan hem ook niet zoeken. Alvorens hij landt, stuurt de satelliet al zijn data door naar onze computers."

De lancering van de satelliet is voorzien om 18u51 vanavond. Je kan dit moment online meevolgen op de website van de NASA.