Stad Aalst plant heraanleg Grote Markt: "We maken ze "stiletto"-proof"

Stad Aalst kondigde eerder al grote investeringen aan. Een deel daarvan, zo'n 4 miljoen euro, gaat naar de heraanleg van de Grote Markt in het centrum van Aalst. "Velen hebben het nu lastig met ongelijk liggende kasseien", zegt schepen Jean-Jacques De Gucht.

Hoge hakken

"We hebben een plan opgesteld waarmee we de Markt een ander uitzicht willen geven. In de eerste plaats willen we dat de toegankelijkheid verbetert. Inwoners én bezoekers die minder mobiel zijn hebben het nu soms lastig met ongelijk liggende kasseien. Het kan zelfs voor vrouwen met hoge hakken problemen opleveren", zegt De Gucht. "In de tweede plaats willen we natuurlijk het historische karakter van het plein behouden en rekening houden met de evenementen die er plaatsvinden, zoals de popverbranding bij carnaval."

Granieten kasseien in vier tinten grijs

Aalst kiest voor graniet, zoals de stad eerder ook al deed in de Kattestraat. "We gaan grote granieten stenen laten uitsnijden in kleinere stenen die op kasseien lijken. Dat doen we om dicht bij het bestaande uitzicht te blijven. We kiezen voor vier verschillende grijze tinten en er komt ook een beige tint. Dat is een verwijzing naar de vele zandstenen gebouwen aan de Grote Markt", zegt De Gucht. "Het mag geen eentonige stenen vlakte worden."

Rotonde verdwijnt

De Grote Markt is al langer verkeersvrij, behalve voor taxi's in de daluren. De bestaande rotonde zal in de heraanleg van de Markt dan ook verdwijnen omdat ze eigenlijk geen functie meer heeft. De andere details van het nieuwe plan moeten nog bekeken worden. De stad heeft daar nu een studie voor besteld. Het hele project zal naar schatting zo'n 4 miljoen euro kosten. De gemeenteraad moet de investering wel nog goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit.