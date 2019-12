The Who kondigt dag op dag 40 jaar na drama in Cincinnati nieuw concert aan

“We zullen er zijn, we moeten gewoon komen.” Dat zegt gitarist Pete Townshend op het einde van de documentaire “The Who: the night that changed rock”. In de nieuwe docu van de lokale Amerikaanse zender WCPO doet Townsend, samen met Roger Daltrey en verschillende ooggetuigen het verhaal van de noodlottige 3 december, precies 40 jaar geleden.

Op die dag kwamen 11 fans van The Who om het leven bij een concert van The Who. Of liever: nog voor het begin van het uitverkochte concert. Uren voor het begin van het concert in het Riverfront Coliseum in Cincinnati waren die dag duizenden The Who-fans toegestroomd.