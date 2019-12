Als u ooit de film "Aanrijding in Moscou" zag zal u hun muziek wellicht kennen, de soundtrack van de film betekende de doorbraak voor Tricycle. De driekoppige jazzband rond accordeonist Tuur Florizoone bestaat 20 jaar, en dat vieren ze met een nieuwe cd waarmee ze nog tot eind maart op tournee gaan in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Wij gingen vanavond langs in Kortrijk.