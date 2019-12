Vakbonden bij AB InBev blijven tweede nacht op rij brouwerijen blokkeren

Normaliter zouden de onderhandelingen gisteren om 13.00 uur hervat worden, maar de directie liet kort voordien weten niet verder te willen praten zolang de blokkades duren.

Hoewel de brouwerijen geblokkeerd worden, zodat er geen enkele vrachtwagen in en uit kan rijden, is er volgens de vakbonden geen sprake van een staking.

De bonden zijn er niet over te spreken dat de directie in Leuven gisteren in de loop van de dag een aantal werknemers terug naar huis stuurde en eisen dat zij volledig betaald worden.