Vermiste man (67) uit Koekelare na drie weken dood teruggevonden in vijver

"Het is dankzij de inzet van een drone dat we de man uiteindelijk hebben gevonden", zegt politiecommissaris Wim Merlevede. "Via luchtbeelden konden we zien dat er een lichaam in het water lag. Die vijver ligt zeer afgelegen. Je moet echt door de velden lopen om erbij te geraken."

Gebroken riet

Het zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden hoe de man uit Koekelare daar verzeild geraakt is. Kwaad opzet wordt wel uitgesloten. En de politie gelooft ook niet in zelfdoding. Er lag gebroken riet aan de rand van de vijver.

Daarom lijkt het erop dat de man tijdens een wandeling uitgegleden is en niet meer uit het koude water geraakte. Voor de familieleden komt nu een einde aan drie weken vol onzekerheid.