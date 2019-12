Opvangcentrum: "Verslaafde straatkinderen plegen diefstallen in en rond Brussel"

"We horen van de kinderen dat zij onder andere in Frankrijk en Spanje hebben rondgedoold, maar sommigen zaten ook in Zweden", vertelt David Lowyck, directeur van Minor Ndako, een opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen in Brussel. "De meeste kinderen leven in kraakpanden en om te overleven, plegen ze ook diefstallen of worden ze daarvoor ingezet. Het zijn ook kinderen die heel verslaafd zijn, aan lijm, ether en alcohol. Het zijn echt straatkinderen in de straten van onze Belgische hoofdstad."

Slachtoffer van mensenhandelaars?

"Het is moeilijk om te zeggen of deze kinderen echt slachtoffer van mensenhandel zijn", zegt Lowyck. "Maar gezien het feit dat sommigen al een aantal keer betrapt zijn op diefstallen ver buiten Brussel, doet ons vermoeden dat de kinderen door een netwerk worden gebruikt. Als opvangcentrum bieden wij enkel hulp aan en gaan we niet verder onderzoeken, wij zijn de politie niet. Maar we vragen wel aan politie en parket om het fenomeen te onderzoeken en op te volgen."

"Verslaving lokt hen naar de straat"

Sommige jongeren werden intussen opgevangen in het centrum, al verdwijnen ze daar heel snel. "Wij geven hen hier eten, fysieke zorg, een onderkomen", legt David uit. "Maar heel wat kinderen gaan snel weer weg. Daardoor is het ook moeilijk om het werk dat wij normaal met heel veel kinderen doen, met deze groep jongeren te doen. Zij hebben meer nodig dan alleen eten en een onderdak. Ze worden opgevangen, maar blijven hoogstens maar een nacht en trekken dan weer naar de straat. En dat heeft vooral te maken met hun verslaving. Wij serveren geen alcohol, ze kunnen hier ook geen drugs gebruiken, maar ze gaan telkens opnieuw die roes opzoeken en verdwijnen hier dan ook heel snel."