Vlaamse overheid wil nieuw Centrum Ronde van Vlaanderen

De stad Oudenaarde, de Oost-Vlaamse provincie en Flanders Classics steken de koppen bij elkaar, want er komt een nieuw Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) in de Vlaamse Ardennen. Dat is althans wat de Vlaamse overheid wil.

Ook het CRVV is vragende partij, vertelt directeur Geert Joris: "Wij hebben dit alles zelfs in gang gezet. Wij dringen al een paar jaar aan voor een nieuw gebouw, want het voldoet niet meer aan wat de moderne toerist en wielertoerist wil."

Wielertoerisme in de lift

Het CRVV ziet het aantal wielertoeristen jaarlijks stijgen. Joris: "En het zijn niet enkel toeristen, er is ook veel meer belangstelling vanuit de bedrijfswereld. Dat is fantastisch, maar om al die mensen blij te kunnen maken moeten we echt wel een andere infrastructuur en zelfs een andere inhoud kunnen aanbieden."

Nieuwe locatie?

Een volledig nieuwe locatie ergens in de Vlaamse Ardennen ziet de directeur dan weer niet zitten. "Zoeken naar de perfecte locatie en daar een nieuw centrum bouwen, dat zou jarenlang duren en enorm veel geld kosten. Je kan het centrum niet zomaar eender waar neerzetten. Een bedrijvencentrum, bijvoorbeeld, dat gaat niet omdat wij afhankelijk zijn van passanten. De locatie die we nu hebben aan Markt van Oudenaarde is perfect."

"Mijn droomscenario is: het huidige gebouw afbreken en daar een nieuw bouwen. Maar dat kost natuurlijk wat. We hebben al eens berekend hoeveel verbouwingen zouden kosten, dan spreken we over verschillende miljoenen euro's. Een volledig nieuw gebouw, dat is dan nog eens een viervoud daarvan. Dat is ambitieus, ja. Maar ik ben al blij dat er eindelijk schot in de zaak komt", aldus directeur Geert Joris.