Bram Bombeek was tot voor kort woordvoerder van de Kamerfractie van N-VA. Niet het type woordvoerder dat in de kijker loopt, maar wel iemand die van achter de schermen de boodschap van de partij mee uitdraagt. Daar stopt hij nu mee om in het boerenbedrijf van zijn ouders te stappen. Reden genoeg voor Pieterjan De Smedt om zijn laarzen aan te trekken en naar de boerderij te gaan.