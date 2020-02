5 redenen om meer (maar vooral beter) te roddelen: waarom roddelen een veel betere reputatie verdient

De Backer deed een paar jaar geleden onderzoek over “celebrity gossip”, het geroddel over bekende mensen. “Ik moest voor dat onderzoek vaak roddelbladen lezen. Britney Spears had net haar haar afgeknipt in een dronken bui en Jennifer Aniston was aan het scheiden van Brad Pitt. Het gekke is dat ik tot op vandaag een soort vreemde band voel met die mensen. Dat toont dat ons brein niet aangepast is aan het moderne leven, want ik ken Brad Pitt of Britney Spears natuurlijk niet persoonlijk.”