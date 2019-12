Aalsterse carnavalist: "Door al het rumoer zullen de losse carnavalisten massaal als jood in de stoet gaan"

De controverse rond de Aalsterse carnavalswagen vorig jaar met karikaturale poppen van orthodoxe joden is nog niet gaan liggen. Begin deze week liet de burgemeester van Aalst weten dat de stad de eer liever aan zichzelf houdt en Aalst Carnaval wil laten schrappen van de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Die beslissing deed het debat over wat kan en wat niet kan in de jaarlijkse stoet weer oplaaien. Intussen is de opbouw naar het carnaval van volgend jaar volop bezig. En de carnavalisten zelf, wat denken zij over de hele kwestie? "Terzake"-reporters Thomas De Graeve en Vicky Van den bergh liepen langs bij 3 groepen. Bekijk hierboven hun reportage.