Academie schort lessen op zodat studenten kunnen manifesteren

Geen staking

Vandaag vindt in Brussel opnieuw een actie plaats tegen de besparingen die de Vlaamse regering plant. De Antwerpse kunststudenten en hun docenten willen protesteren tegen die in de cultuursector en daarom worden de lessen één dag opgeschort. "Het is geen staking of vakantie", zegt Johan Pas, hoofd van de Academie, "maar het leeft enorm onder onze studenten en ons personeel. Zij vroegen zich af of ze mogen gaan deelnemen aan het protest in Brussel. Door de lessen te schorsen krijgen degenen die dat willen die kans." De school en de ateliers blijven wel open voor wie niet naar Brussel wil.

Op het Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt er wel lesgegeven: "Maar de studenten die mee willen gaan betogen zijn wel vrijgesteld", zegt Sara De Roo, één van de coördinatoren van de opleiding Drama.

Zorg en welzijn

Bij de Karel de Grote Hogeschool zal er om 13 uur actie gevoerd worden op de trappen van Campus Zuid. Dat zal gebeuren door de studenten en docenten van de opleidingen Sociaal Werk en Orthopedagogie. Zij vinden dan weer dat er te veel bespaard moet worden in de zorg- en welzijnssector.