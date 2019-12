België wint bronzen "Fossiel van de Dag" voor zijn gebrek aan klimaatbeleid

In de marge van de klimaattop in Madrid heeft ons land gisteren een weinig benijdenswaardige prijs gekregen: het "Fossiel van de Dag". Dat is een prijs die het wereldwijde netwerk van ngo's "Climate Action Network" dagelijks toekent aan een land "dat zijn best heeft gedaan om vooruitgang in de klimaatonderhandelingen te blokkeren".