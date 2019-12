Bevolkingsonderzoek naar kanker werpt vruchten af: steeds minder gevorderde dikkedarmkankers in Vlaanderen

“Onze gegevens tonen bovendien aan dat ongeveer 15 procent van de vrouwen uit de doelgroep nog nooit deelnam aan eender welke manier van borstkankerscreening”, zegt Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing. Daarom gaat het Centrum zich inzetten om deze vrouwen toch te bereiken.



Naast borstkanker worden vrouwen ook systematisch gecontroleerd op baarmoederhalskanker. Maar bij dit onderzoek is iets verontrustends aan de hand, stelt Patrick Martens van: “De deelname bij de jongste vrouwen (tussen 25 en 29 jaar) daalt gestaag.” In 2013 had 64,8 procent van de vrouwen in deze leeftijdscategorie nog een driejaarlijks uitstrijkje laten nemen, in 2018 was dat nog maar 60,7 procent. Daarom vraagt het Centrum aan huisartsen en gynaecologen om tijdens een doktersvisite voor anticonceptie ook een preventief uitstrijkje ter sprake te brengen.

Meer info over de bevolkingsonderzoeken naar kanker is te vinden op de website bevolkingsonderzoek.be.

