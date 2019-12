"Voor alle duidelijkheid: een persoon met een kerstmuts mag hier zeker nog binnen", begint cafébazin Martine Peeters. "Tenzij het duidelijk is dat die persoon al heel veel jenever en glühwein achter de kiezen heeft en hier de boel op stelten komt zetten. Dan zal ik hem attent maken op het logo op de deur. Dan is hij of zij niet welkom."

Boel verzieken

Ook grote groepen bezoekers die van de kerstmarkt komen, heeft Martine liever niet als klant. "Om dezelfde reden: ik hoef geen zatte mensen die de sfeer in mijn café verzieken. Bovendien is het café te klein voor groepen van 15 mensen. Onlangs was er nog zo'n groep en al mijn andere klanten stapten op."

"Kerstmarkt wordt te groot"

Voor Martine is eindejaar een vervelende periode om haar café open te houden. "De kerstmarkt in Brussel neemt almaar grotere vormen aan. Het is een bron van overlast voor heel wat cafés in de buurt." Martine vertelt over een aantal jaar geleden toen er een petitie rondging van horecazaken tegen de kerstmarkt. Met die petitie hoopten heel wat zaken dat de kerstmarkt zou verplaatst worden. "Hoewel ik daar een voorstander van ben, heb ik die toen niet getekend", zegt Martine, "omdat ik solidair wilde zijn met andere horecazaken die de inkomsten van de extra klanten van de kerstmarkt broodnodig hebben."

"Plots is Brussel proper"

"Ik zie doorheen het jaar nooit zoveel werknemers van opruimdienst Net.Brussel als in de kerstperiode; vuilnisbakken worden geleegd, de straten worden geveegd. Plots wordt Brussel opgekuist", vertelt Martine nog. Zelf bezoekt Martine de kerstmarkt dan ook niet. "No way dat ik daar naartoe ga."