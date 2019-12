Chinese telecombedrijf Huawei spant rechtszaak aan tegen VS  

Huawei spant een rechtszaak aan tegen een beslissing van de Federal Communications Commission. Die besliste dat lokale operatoren niet langer een beroep kunnen doen op de subsidiepot voor de bouw en het onderhoud van telecomnetwerken in landelijke gebieden.



“Het gaat om gebieden waar het niet echt rendabel is om telecomnetwerken te vernieuwen”, zegt Leen Vervaeke in China. "Operatoren krijgen subsidies als ze daar investeren. Maar die subsidies vallen vanaf nu dus weg als ze samenwerken met Huawei".