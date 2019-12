"Breaking Bad" in België: Al derde drugslab voor gevaarlijke drug crystal meth ontdekt, nu in Bilzen

In Bilzen in Limburg is een drugslab ontdekt dat bedoeld was om de gevaarlijke drug crystal meth te produceren. Voor zover bekend is het nog maar de derde keer dat zo'n lab in ons land is aangetroffen. Forensisch drugsdeskundige Natalie Meert waarschuwt dan ook om alert te zijn. Want het risico van zo'n drugslab in de omgeving is niet min: er is namelijk steeds een ontploffingsgevaar. Aan de hand van kleine signalen kunnen drugslabs sneller opgespoord worden.