Eerste vijf mensen krijgen verbod om nog op de Oude Markt in Leuven te komen

Twee maanden geleden kondigde het stadsbestuur van Leuven extra maatregelen aan tegen de vele vechtpartijen en incidenten op de Oude Markt. De feiten speelden zich vaak af in het weekend. Er kwamen meer controles en meer politieaanwezigheid en er kwam een mogelijkheid tot plaatsverbod. Vergelijk het met een stadionverbod voor voetbalhooligans.

Minder incidenten

Volgens burgemeester Mohamed Ridouani is het aantal incidenten sinds die maatregelen gedaald: "We blijven op de eerste plaats een stad waar duizenden mensen veilig en plezant komen feesten. Als er incidenten zijn, dan worden die aangepakt en in 9 op 10 gevallen worden de daders ook opgepakt." Wie verschillende keren betrapt wordt, riskeert een plaatsverbod, dat was een van de meest opvallende nieuwe maatregelen.

Eerste vijf verboden

De burgemeester gaat nu vijf dossiers handtekenen waardoor de eerste 5 vechtjassen en ruziemakers voor lange tijd niet meer op de Oude Markt mogen komen. Ridouani zegt dat zo'n plaatsverbod niet min is: "Het gaat om amokmakers, die al bekend waren bij de politie. Ze waren meermaals en herhaaldelijk betrokken bij vechtpartijen. Als ze toch nog op Oude Markt komen en ze worden gefilmd door één van de vele camera's of herkend door de politie, dan dreigen ze een zware geldboete en celstraf te krijgen. Het verbod geldt ook voor de zijstraten van de Oude Markt." Over welke feiten het gaat en hoe lang het verbod geldt wil Ridouani niet kwijt.