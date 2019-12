Energiewaakhond CREG: "Voor minstens 400.000 Belgen is energiefactuur te zwaar"

De gemiddelde energieprijzen zijn in ons land sinds 2007 fors gestegen, tonen cijfers van de CREG. Voor elektriciteit is de prijs - de inflatie (de stijging van het algemene prijspeil, red.) buiten beschouwing gelaten - met 31 procent gestegen. Reken je die inflatie mee dan betaal je vandaag zelfs 62 procent meer voor stroom dan in 2007. Liefst 40 procent van de stijging is te wijten aan de hogere distributienettarieven.