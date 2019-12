Ook vandaag gaat staking bij openbaar vervoer in Frankrijk voort: "Zo goed als geen verschil met gisteren"

In Frankrijk wordt er bij het openbaar vervoer ook vrijdag nog gestaakt, na de grote stakings- en betogingsdag van donderdag. Over het hele land hebben toen honderdduizenden Fransen betoogd tegen de pensioenhervorming die president Emmanuel Macron wil doorvoeren. De betoging begon kalm, maar is in de late namiddag grimmig geworden in de hoofdstad Parijs.