Geldt er over een paar jaar een snelheidsbeperking van 70 km per uur op de ring rond Brussel?

Vlaanderen moet dus rekening houden met de tegenstand vanuit Brussel, maar ook met bezwaren van bijvoorbeeld buurtbewoners in de wijken naast de ring. Het bedrijfsleven hamert dan weer op een snelle aanpak want pendelaars en vrachtwagens staan de hele dag door in de file. Daarom pakt de Werkvennootschap het ook erg omzichtig aan. In de plannen die voorliggen, zijn er drie varianten.

Variant 1: “light”

In deze variant wordt de ring niet breder. Er worden alleen sommige op- en afritten geschrapt of ze worden samengevoegd met andere opritten. Dat verkleint het aantal bewegingen tussen rijstroken en is dus veiliger. In dit geval zou de huidige parallelweg tussen Groot-Bijgaarden en Zellik zelfs worden afgebroken, zodat het ruimtebeslag van de weg vermindert. De op- en afritten in Wemmel worden dan afgeschaft (sowieso in alle varianten). In de plaats daarvan krijgt Jette een volledig op- en afritten complex. En Zaventem-Henneaulaan wordt dan misschien gekoppeld aan een herbouwd knooppunt van de A201 met de ring in Zaventem.