Gemeente Lierde schaft belastingen helemaal af

In Lierde betalen gezinnen nu zo'n 50 euro gemeentebelasting per jaar. De gemeente maakt nu in haar meerjarenplannen bekend dat ze die belasting deze legislatuur, de komende vijf jaar dus, helemaal wil afbouwen. De komende twee jaar zakt die naar 35 euro, later dan naar 20 euro. In 2024 moeten gezinnen helemaal niets meer betalen. Ze besparen zo over de hele periode 140 euro.

De gemeente neemt de beslissing omdat de belastingen volgens hen asociaal zijn, een alleenstaande moest evenveel betalen als een groot gezin.

Andere investeringen

Lierde gaat ook verder investeren om de lokale handel te stimuleren. Het wagenpark van de gemeente wordt de komende vijf jaar groener en de straatverlichting wordt energiezuiniger.