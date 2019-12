Google-prijs voor "App of the Year" gaat naar chatapplicatie van Gents bedrijf

De Amerikaanse multinational Google heeft een Gentse app aangeduid als "App of the Year". Ablo is een chatapp die je in contact brengt met gesprekspartners wereldwijd. Je kan je boodschap gewoon in je eigen taal zeggen, want de app vertaalt je tekst live. Dat kan zowel via berichten als via videochat, dan maakt de app gebruik van ondertiteling voor de vertaling.

Makers van Netlog

Ablo is een uitvinding van het Gentse bedrijf Massive Media. Vorig decennium schreven zij ook al een succesverhaal, toen nog onder de naam Netlog. Netlog was een sociaal netwerk, beschikbaar in 40 talen. In 2011 werden zij echter voorbijgestreefd door Facebook en stierf de website een stille dood. Netlog ging later op in de dating-app Twoo.

Begin 2019 lanceerde Massive Media de gratis chatapp Ablo. Naar eigen zeggen doe je met de app een virtuele wereldreis vanuit je zetel: "Ablo stuurt je van continent naar continent, van Atlanta tot Zimbabwe. Je gesprekspartners vertellen je meer over hun land en gewoontes. Je sprokkelt er lokale tips voor je volgende reis, doet er inspiratie op voor in de keuken of je reist simpelweg de wereld rond vanuit je zetel."

5 miljoen downloads

Ablo is actief in meer dan 180 landen en werd al meer dan 5 miljoen keer gedownload. Volgens de makers ontstaan er dagelijks meer dan 50.000 vriendschappen over de ganse wereld. De meeste gebruikers zijn jongeren tussen de 18 en 25.



Massive Media werkt met 40 werknemers in Gent en is heel trots op de bekroning van Google. Woordvoerster Lien Louwagie: "We zijn vorig jaar pas begonnen met Ablo te ontwikkelen en hebben het in januari dit jaar gelanceerd. Het is dus nog een heel nieuw product. Om dan meteen zo in de prijzen te vallen... Dat is fantastisch."

De commentaren van Google waren lovend, volgens Louwagie. "Ze zeggen dat onze app helemaal bovenaan de top staat. Ze waren vooral verrast door hoe goed het gemaakt is. Toen het nieuws binnenkwam op kantoor geloofden we het eerst niet!"