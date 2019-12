"Het wordt heel moeilijk voor Rutten om dit tot een goed einde te brengen"

Toch staat Rutten voor een dilemma, zegt De Smedt. "Als we de persoonlijke ambitie van Rutten om premier te worden buiten beschouwing laten, zit zij met de vrees dat als Magnette zou mislukken N-VA-voorzitter Bart De Wever het initiatief krijgt. Het zou dan best kunnen dat die niet echt een regering op de been wil of kan brengen en als hij faalt dan moet Rutten opnieuw bij Magnette aankloppen voor paars-groen. Haar positie is dan wel verzwakt omdat het dan paars-groen of nieuwe verkiezingen wordt, verkiezingen waar niemand zit op te wachten."