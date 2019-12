Verdoving of liever hypnose? Kies zelf hoe je wil worden geopereerd in een ziekenhuis in Ronse

De hypnose wordt uitgevoerd door een medisch specialist, het ziekenhuis werkt niet met een afzonderlijke hypnotiseur. Verschueren: "Ik heb naast mijn opleiding als dokter, met als specialisatie anesthesie, ook een opleiding hypnose gevolgd."



"Het is geen hypnose zoals je op tv ziet. De bekende hypnotiseur Messmer laat bijvoorbeeld een volledige zaal in slaap vallen, zoiets doe ik niet. Ik spreek gewoon op de patiënt in, vijftien of twintig minuten lang."

Minder neveneffecten

Bij een volledige verdoving zijn er heel wat neveneffecten na de operatie. "Maar die hoef je na een ingreep onder hypnose niet te verwerken. Na zo'n ingreep kan je in principe onmiddellijk naar huis wandelen", aldus dokter Harald Verschueren.

Schrik

"Je hoeft zeker geen schrik te hebben", verzekert de dokter. "De hypnose kan zeker niet plots 'uitvallen' middenin een operatie. Als je in hypnose zit, kan je alleen afgeleid worden mocht er plots luid lawaai zijn, bijvoorbeeld luide muziek. Maar zoiets gebeurt absoluut niet, want het volledige operatiekwartier is op de hoogte van de hypnose en houdt daar rekening mee."