Open VLD openlijker verdeeld over regering met of zonder N-VA: "Partijtop zal rekening moeten houden met achterban"

Paars-groen in plaats van paars-geel dus, mét Ecolo en Groen, maar zonder de N-VA, de grootste partij langs Vlaamse kant, en zonder CD&V. Dat zette kwaad bloed bij de N-VA en CD&V, maar ook bij Open VLD lijkt de onenigheid groot. Moeten ze wel in een paars-groene regering stappen? En is het dan wel een goed idee om een Vlaamse liberaal aan het hoofd van die regering te zetten, zoals de geruchten het willen?

Uit een rondvraag van Het Laatste Nieuws blijkt bijvoorbeeld dat zowat alle liberale burgemeesters in Vlaanderen een paars-gele regering, mét N-VA dus, verkiezen boven een paars-groene. In "De ochtend" op Radio 1 reageerde Christian Leysen, Kamerlid voor Open VLD. "Het is veel te vroeg om nu al een keuze te maken", zei hij. "Het lijkt mij niet verkeerd om na de voorzitter van de grootste Franstalige partij ook die van de grootste Vlaamse partij te betrekken." Met andere woorden, N-VA-voorzitter Bart De Wever moet als volgende in de ring treden. "Ik zie geen reden waarom niet."

"We mogen ons niet in de val van het scenario van één coalitie (paars-groen, red) begeven", zegt Leysen. "Persoonlijk denk ik ook dat in een linkse coalitie zoals paars-groen, geen centrumrechtse liberaal als premier past. Als premier moet je bemiddelen en de ploeg samenhouden. De prijs van premier betaal je en je gaat je liberale standpunten verzwakken."