Van 18,50 tot 248,50 euro: tickets voor Songfestival in Rotterdam vanaf volgende week te koop

De zaalcapaciteit in Ahoy is beperkt. De organisatie verwacht daarom een run op de tickets. In totaal is er plek voor 65.000 mensen. De finale op zaterdagavond 16 mei kan maar door 7.000 mensen worden bijgewoond. Twee derde van die plaatsen gaat in de vrije verkoop. De rest is gereserveerd voor de delegaties van de 41 deelnemende landen. Wel worden er kaarten verloot onder Rotterdammers met een laag inkomen.