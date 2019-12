Karpers gestolen uit de vijvers van Affligem: "Er is veel eten aan zo'n vis en je kan daar 8 euro per kilo voor krijgen"

In Affligem zitten ze met karperdieven. Uit enkele vijvers zijn karpers gehaald door mensen die daar geen vergunning voor hebben. Ook bij visclub 't Kluizeputje in Affligem zijn de karperdieven langs geweest. Maar die diefstallen zijn niet nieuw, vertelt visser Hans: "Dit is een bekend verhaal. Sinds vorig jaar worden veel diefstallen gesignaleerd en zijn al veel kilo's karpers gestolen. Dat zijn meestal mensen uit Oost-Europa die hier komen stropen om de vissen door te verkopen aan de restaurants in hun land. Er kan veel aan verdiend worden, zo een karper kan wel 30 tot 40 kilo wegen. Er is veel eten aan zo een karper, en je krijgt daar wel tot acht euro per kilo voor."

Ganzen en camera's

Bij de vijver van 't Kluizeputje hebben ze ondertussen maatregelen genomen. "Wij hebben ganzen gezet die veel lawaai maken", vertelt visser Hugo van 't Kluizeputje, "en we hebben ook camera's geplaatst, maar dat schrikt de meeste dieven niet af. De karpers nemen ze gewoon mee in een zak, en dan worden ze verkocht."

Respect voor vissen

Hoe smaakt een karper eigenlijk? "Ik vind dat het niet echt speciaal smaakt", zegt Hugo. "Ik heb vroeger ooit wel karper gegeten, maar nu doe ik dat niet meer. Sinds ik visser ben, heb ik te veel respect voor de vissen."