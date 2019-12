Keith Haring in Bozar: kunstenaar, activist, party animal

In de tentoonstelling in Bozar krijgt het New York van de jaren 80 een prominente plaats. Keith Haring is onlosmakelijk verbonden met de stad. Hij komt er eind jaren 70 terecht als student. Hij gaat in East Village wonen in Manhattan, omdat je daar goedkoop kunt huren. De wijk trekt veel jonge kunstenaars aan, die niet onmiddellijk kansen krijgen in bekende galerijen.

Ze organiseren dan maar zelf tentoonstellingen, shows en feestjes. Hij is heel actief in Club 57, een kunstenaarshol in de kelder van een Poolse kerk. Maar stilaan ontgroeit hij het alternatieve circuit. Begin jaren 80 wordt hij een fenomeen. Hij maakt dan krijttekeningen op lege reclamepanelen in de metro van New York. Ze vallen zodanig in de smaak dat mensen ze op den duur sneller meepikken dan dat hij ze kan maken.

In het volgende fragment legt Keith Haring uit waarom hij de metro koos om zijn kunst te verspreiden. (VRT-archief 1987)