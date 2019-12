Klimaatmodellen krijgen veel kritiek maar meestal zijn ze opmerkelijk goed

Maar in werkelijkheid hadden de wetenschappers het zelfs nog meer juist, wat de natuurkundige kant betreft dan toch, zei Hausfather.

Klimaatmodellen zijn immers gebaseerd op twee grote aannames. De ene is de fysica van de atmosfeer en hoe die reageert op broeikasgassen, de andere is de hoeveelheid broeikasgassen die in de lucht worden gebracht.

Een aantal keren zaten de wetenschappers fout in hun voorspellingen over de toename van de CO2-vervuiling en dachten ze dat er meer van dat gas zou zijn dan er in werkelijkheid bleek te zijn, zei Hausfather. En als ze de hoeveelheid broeikasgas fout hadden, dan zaten ze er ook naast wat de temperaturen betrof.

Dus gingen Hausfather en zijn collega's, onder wie NASA-klimaatwetenschapper Gavin Schmidt, na hoe goed de modellen presteerden louter op wetenschappelijk gebied, nadat de factor van de moeilijk te voorspellen uitstoot weg was genomen. En op dat vlak bleken 14 van de 17 computermodellen de toekomst accuraat te voorspellen.

De onderzoekers gaven elke computersimulatie ook een score in percenten. Het gemiddelde was 69 procent, maar opvallend was dat een van de eerste computermodellen, uit 1970, 91 procent haalde. Wat daar indrukwekkend aan is, zei Hausfather, is dat in de tijd de opwarming van de aarde niet merkbaar was in de jaarlijkse temperatuurgegevens, iets wat nu wel het geval is.