Leuvense topwetenschapster in opspraak door mogelijk geknoei met publicaties

Het is niet de eerste keer dat professor Verfaillie in opspraak komt. Wetenschappers die in het verleden haar onderzoeken probeerden over te doen, slaagden er niet in dezelfde resultaten te bereiken. Zo ontstond er twijfel over de juistheid van haar onderzoek.

Ook bleken er toen al problemen te zijn met afbeeldingen in publicaties waarvoor ze als hoofdonderzoeker verantwoordelijk was. Een deel van die publicaties moest worden aangepast of werd ingetrokken.