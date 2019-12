Liberale burgemeesters dringen aan op federale regering met N-VA: “Dat is wat de Vlaamse kiezers verwachten”

Het felst in haar pleidooi voor paars-geel vanochtend is burgemeester Elsie Sierens van Destelbergen, bij Gent. “Als het paars-groen wordt, denk ik dat we een stevige bolwassing zullen krijgen, en dat mensen de partij de rug zullen keren. Ik denk dat we dat ons echt niet kunnen permitteren.”

“Maar ik blijf positief ingesteld en hoop echt dat dit scenario geen gevolg zal krijgen en reken erop dat het gezond verstand van onze kopstukken de bovenhand krijgt. Want anders vrees ik heel veel commotie.”