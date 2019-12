Meer dan een vijfde van mensen in Vlaanderen is nu van buitenlandse herkomst

Die stijging valt toe te schrijven aan het geboortecijfer, dat voor mensen van buitenlandse herkomst een stuk hoger ligt. Dat betekent ook dat de aantallen en percentages de komende jaren verder zullen stijgen. Bij de groep tot vijf jaar is nu al 37,5 procent van buitenlandse komaf, voor de groep tot elf jaar is dat 35,1 procent. Ter vergelijking: bij de tachtigplussers is niet meer dan 3,7 procent van buitenlandse afkomst.

Opvallend is hoe zeer dit een stedelijk fenomeen is. Vijftig procent van alle mensen van buitenlandse herkomst woont in twintig steden. Vooral in Limburg en Antwerpen, de rand rond Brussel en de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent.

De grafiek hieronder toont het absolute aantal mensen van niet EU-herkomst in 12 steden, samen goed voor 50,2 procent van het totaal.

De grafiek daar nog eens onder toont het percentage mensen van niet-EU-herkomst die die steden herbergen ten opzichte van het Vlaamse totaal. Opvallend is dat bijna een kwart van hen in Antwerpen woont.

