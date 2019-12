"Nieuwe Poolse Nationale Raad voor Magistratuur niet onafhankelijk"

De KRS is een grondwettelijk orgaan dat moet waken over de onafhankelijkheid van de justitie. Het is verantwoordelijk voor de selectie van rechters, onder wie ook de leden van de disciplinaire kamer van het Hooggerechtshof, die dan door de Poolse president worden aangeduid.

In 2017 onderging de KRS een hervorming. De bestaande leden moesten opstappen, het parlement benoemde de grote meerderheid van de nieuwe leden. Critici van de hervormingen stelden daarom vraagtekens omtrent de onafhankelijkheid van de raad.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is een klap voor de sociaal-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die sinds ze in 2015 aan de macht kwam, hervormingen bij de justitie doorvoert.