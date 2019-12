Hoe omgaan met een scheiding en hoe vertel ik het aan mijn kind? Nieuwe website beantwoordt alle vragen

Vorig jaar werden er in het Vlaamse Gewest alleen al bijna 11.000 huwelijken ontbonden door een echtscheiding. Daarnaast werden er bijna 6.000 wettelijke samenwoningen ontbonden. Dat blijkt uit de statistieken. Maar niemand heeft zicht op het aantal feitelijk samenwonenden dat uit elkaar gaat.

Veel scheidende koppels hebben kinderen. Bij een kwart van de kinderen en jongeren onder de 18 leven de ouders niet meer samen. "Een typische vraag bij de ouders is dan: wat is de beste verblijfsregeling voor kinderen? Wij geven zeker geen bindend advies, we willen vooral correcte info meegeven zodat mensen zelf kunnen zoeken wat het beste past bij hun gezin", zegt Vanassche.

Vaak zitten die kinderen in zo'n situatie ook met veel vragen. Volgens de onderzoekers vragen veel kinderen zich af of ze ook iets te zeggen hebben als hun ouders scheiden. "Een kind zal niet altijd tonen waar hij mee zit. Hij wil zijn ouders sparen, is in de war en weet niet goed wat te zeggen om niemand te kwetsen", zegt onderzoeker An Keppens. "Daarom hebben we op onze website bewust heel veel aandacht voor kinderen. Ze kunnen er uitleg vinden met teksten en tekeningen. We verwijzen ook door naar andere websites en brochures."